هل التسريبات المتعلقة بسياسات فيسبوك وراء توقفه عن العمل؟

تراجعت أسهم شركة فيسبوك الاثنين 4 أكتوبر، بأكثر من 5% خلال جلسة اليوم بعد المعلومات التي سربتها مسؤولة سابقة في الشركة.

كما توقف عمل تطبيقات الشركة فيسبوك وانستغرام.

وكشفت مديرة الإنتاج السابقة في موقع فيسبوك، فرانسيس هوغن، خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” التلفزيوني، أنها كانت وراء تسريب معلومات تتعلق بسياسات فيسبوك إلى صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت إن فيسبوك يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى، وأن المنصة لعبت دورا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وأضافت أن فيسبوك يضع الأرباح في مقدمة اهتماماته، وذلك على حساب خطاب الكراهية.

وأشارت إلى أنه كان هناك تضارب في المصالح بين ما هو مفيد للجمهور وما هو جيد لفيسبوك، واختارت الشركة دائما مصالحه الخاصة لكسب المزيد من الأموال.

ويذكر أن متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميا على فيسبوك بلغ 1.91 مليار خلال الربع الماضي، بزيادة 6.7% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي.