صحافيان يحصدان “نوبل للسلام”

فازت الصحافية الفلبينية ماريا ريسا والصحافي الروسي دميتري موراتوف اليوم بجائزة نوبل للسلام 2021.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في مؤتمر صحافي إن «السيدة ريسا والسيد موراتوف يحصلان على جائزة السلام لنضالهما الشجاع من أجل حرية التعبير في الفلبين وروسيا».

وأضافت «وهما من ناحية أخرى يمثلان جميع الصحافيين الذين يدافعون عن هذه المُثُل في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة أوضاعا صعبة بشكل متزايد».

وستمنح جائزة نوبل للسلام في العاشر من ديسمبر، في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز المرموقة في وصيته عام 1895.