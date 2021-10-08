وزير التربية: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس

شدد وزير التربية د. علي المضف على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس بلا أي تهاون، لضمان سلامة المتعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه المضف صباح أمس مع الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية، بحضور وكيل الوزارة د. علي اليعقوب.

وبحث المضف أبرز المستجدات على الساحة التربوية، لاسيما فيما يتعلق بعودة المتعلمين الى الدراسة، وتقييم الوضع في المدارس بعد أسبوع من انطلاق العام الدراسي 2021 – 2022.

واستمع الى أبرز التحديات التي تواجه الميدان التربوي والعاملين في المدارس، حيث وجه القيادات التربوية بعمل اللازم وإيجاد الحلول السريعة التي تساهم في انسيابية العمل وتيسير الدوام المدرسي.

من جانب آخر، سمحت وزارة التربية للمدارس الخاصة الأجنبية باستخدام المنصات التعليمية الالكترونية وذلك بتقديم خدمة التعليم عن بعد للمدارس التي تباشر الدوام المدرسي بصفة جزئية في ضوء التنظيم الوارد بالفصل الأول من القرار المتعلق بالتعليم عن بعد ونظام العمل في المدارس الخاصة الأجنبية للعام الدراسي 2021/2020.

وقال وكيل التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة في قرار أصدره بشأن لائحة نظام عمل المدارس الخاصة والرسوم الدراسية للعام الدراسي 2021/2022 ان المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية تلتزم باستمرار تفعيل المنصات التعليمية الالكترونية وذلك بتقديم خدمة التعليم عن بعد في حالة التعليق الجزئي أو الكلي للمدرسة نتيجة تعليق دوام احد الفصول أو المجموعات بالمدرسة أو التعليق الكلي لعملها في ضوء نتائج أعمال غرفة العمليات المركزية ولجان المتابعة والتفتيش والرقابة، لافتا الى انه لا يجوز للمدارس الخاصة تحصيل أية رسوم إضافية نظير خدمات التعليم عن بعد باستخدام المنصات التعليمية الالكترونية.

وذكر أنه يسمح للمدارس الخاصة بتدريس المواد العملية التربية البدنية والتربية الموسيقية والتربية الفنية والحصص العملية للمواد الأخرى، مع الالتزام بتحقيق الاشتراطات الصحية أثناء الحصة الدراسية وعلي وجه الخصوص تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب ولا يسمح باختلاطهم مع طلاب الفصول الأخرى أثناء الحصة الدراسية، كما لا يسمح بتداول الأدوات والمواد المستخدمة في المواد العملية بين الطلاب.

وشدد على أهمية أن تلتزم المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية بالاشتراطات والتدابير الاحترازية المحددة بالدليل الإرشادي الصادر عن وزارة الصحة، والسياسة التشغيلية للعودة الآمنة للدراسة الحضورية للعام الدراسي 2022/2021، وتخضع للرقابة والتفتيش والمتابعة من قبل اللجان المختصة بوزارة التربية واللجان المشتركة مع وزارة الصحية، مضيفا: ويمنع اختلاط الطلاب مع طلاب فصول أخرى، ولا يسمح بتنقلهم بين الفصول الدراسية أو داخل مقر المدرسة دون إذن أو عذر مقبول.