عودة “فيسوك” للعمل

أعلنت شركة فيس بوك أنه قد تم إصلاح العطل لدى المستخدمين غير القادرين على دخول التطبيق، وذلك بعد شكاوى من مشاكل في التطبيقات.

وكانت بيانات، لموقع (داون-ديتكتور) الذي يراقب الإنترنت، أظهرت أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لإنستغرام، اليوم الجمعة، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر منصة التراسل التابعة لفيسبوك، وفق «رويترز».

وتوجه مستخدمون إلى موقع تويتر للتعبير عن إحباطهم، وتساءل مستخدم في تغريدة «ما الذي حصل لإنستغرام؟»، وتذمر آخر لأنه «بالكاد مضت أربعة أيام على العطل الأول».