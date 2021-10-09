عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 09 أكتوبر 2021

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9 أكتوبر، 2021
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روسيا 2018
“الكويت” يتأهل إلى نهائي “سلة العرب”
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
بالدقيقة الأخيرة.. فرنسا تقلب تأخرها ضد بلجيكا إلى فوز قاتل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بعد الاستحواذ السعودي.. نيوكاسل يونايتد يتصدر قائمة أغنى الأندية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على نيوكاسل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
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منذ يوم واحد
أضف تعليق
ميزانية السعودية 2022.. إيرادات متوقعة 903 مليارات ريال وتحقيق فائض في 2023
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ 3 أسابيع
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رفع أسعار البنزين بأكثر من 30 في المئة في لبنان
منذ 3 أسابيع
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روسيا 2018
“الكويت” يتأهل إلى نهائي “سلة العرب”
منذ 6 ساعات
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بالدقيقة الأخيرة.. فرنسا تقلب تأخرها ضد بلجيكا إلى فوز قاتل
منذ يوم واحد
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بعد الاستحواذ السعودي.. نيوكاسل يونايتد يتصدر قائمة أغنى الأندية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على نيوكاسل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
أداء سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وما المتوقع للأشهر القادمه؟
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ميزانية السعودية 2022.. إيرادات متوقعة 903 مليارات ريال وتحقيق فائض في 2023
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ 3 أسابيع
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رفع أسعار البنزين بأكثر من 30 في المئة في لبنان
منذ 3 أسابيع
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