الأهلي المصري يتوج بلقب البطولة العربية للسلة بعد فوزه على نادي الكويت

توج النادي الأهلي المصري اليوم بلقب البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري، بعدما فاز على فريق الكويت الكويتي في اللقاء النهائي بنتيجة (78-66).

أقيمت المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل فريق سلة الأهلي إلى نهائي البطولة بعد التغلب أمس الجمعة على فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كل من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.