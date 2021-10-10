“الصحة” تدشن حملة ميدانية شاملة لعدة مناطق في البلاد لتطعيم “كورونا”

في إطار منهجية عملية لتوسيع وتيرة التطعيم، ولتغطية كافة فئات المجتمع، أعلنت وزارة الصحة عن تدشين حملة تطعيم ميدانية شاملة لعدة مناطق في البلاد لتقديم خدمة تطعيم لقاح كوفيد-19 لكل الفئات المشمولة في التطعيم، وذلك اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 11 من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تباشر عملها غدا في منطقة بنيد القار، على أن تشمل وفق خطة معدة بهذا الشأن تغطية عدة مناطق في البلاد، وتقديم الخدمة لكل الشرائح العمرية المشمولة بالتطعيم.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي في إطار منهجية عملية لتوسيع وتيرة التطعيم في أوساط العمالة التي تعذر حصولها على التطعيم، أو التي لم تستطع التسجيل لأي سبب.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد دشنت في السابق حملات تطعيم ميدانية متنوعة لتقديم خدمة التطعيم للعاملين في الأنشطة الأكثر تواصلا بالجمهور الكريم، كالعاملين في الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية، والعاملين في الصالونات وعمال المزارع والبنوك والمصارف ومصانع الأغذية والمساجد وغيرها من الأنشطة الأخرى.