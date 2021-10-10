إيطاليا ثالثة على حساب بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

حلّت إيطاليا ثالثة في بطولة دوري الأمم الاوروبية التي استضافتها بفوزها على بلجيكا 2-1 الأحد في تورينو.

وافتتح نيكولا باريلا التسجيل مطلع الشوط الثاني (46) قبل ان يضاعف دومينيكو بيراردي التقدم من ركلة جزاء (63)، قبل ان يرد المنتخب البلجيكي بهدف متأخر عن طريق الشاب البديل شارل دي كيتيلاير قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وكانت إيطاليا بطلة أوروبا، خسرت أمام إسبانيا في نصف النهائي 1-2 في مباراة خاضت شوطها الثاني بأكمله بعشرة لاعبين إثر طرد قائدها ليوناردو بونوتشي أواخر الشوط الاول لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وفقدت إيطاليا بخسارتها أمام «لا روخا» سلسلة قياسية من 37 مباراة لم تتلق فيها أي خسارة.

وخاض المنتخب البلجيكي المباراة من دون أفضل هداف في تاريخه روميلو لوكاكو بالاضافة الى الجناح إدين هازار بسبب مشكلات عضلية بحسب المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس.

وكانت بلجيكا أهدرت فوزا على فرنسا عندما تقدمت بهدفين في الشوط الاول قبل ان تتلقى ثلاثة اهداف في الشوط الثاني، لتفوّت فرصة خوض أول مباراة نهائية في بطولة ما منذ سقوطها أمام ألمانيا الغربية في نهائي كأس الامم الاوروبية عام 1980.