بنزيما ومبابي يتوجان فرنسا بدوري الأمم على حساب إسبانيا

حقق المنتخب الفرنسي لقب دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على إسبانيا (2-1) في مباراة نهائية حابسة للأنفاس، مساء اليوم الأحد.

وسجل لإسبانيا ميكيل أويارزابال، في الدقيقة 64، بينما أحرز لفرنسا كل من، بنزيما في الدقيقة 66، ومبابي في الدقيقة 80.

بدأت المباراة بضغط قوي من فرنسا، وتلقى كريم بنزيما تمريرة في عمق منطقة الجزاء، لينفرد بالحارس سيمون ويراوغه، قبل أن يمرر كرة أبعدها دفاع إسبانيا إلى الركنية، في الدقيقة 6.

وجاء أول رد من إسبانيا في الدقيقة 11، بتسديدة أرضية ضعيفة من بابلو سارابيا، أمسكها بسهولة هوجو لوريس، حارس فرنسا.

وطالب لاعبو المنتخب الإسباني بركلة جزاء، في الدقيقة 31، إثر لمس كوندي مدافع فرنسا الكرة بيده، لكن الحكم لم يحتسب شيئا بعد الرجوع لتقنية الفار.

وحاول بوجبا إرسال كرة في العمق لجريزمان، في الدقيقة 39، لولا تقدم الحارس سيمون الذي أمسكها قبل أن تصل لمهاجم أتلتيكو مدريد.

وتعرض رافائيل فاران مدافع فرنسا للإصابة، في الدقيقة 40، وقرر ديدييه ديشامب، المدير الفني للديوك، الدفع بأوباميكانو بدلا منه.

وبدأت الإثارة عندما سدد ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فرنسا، في العارضة بالدقيقة 63.

ومن هجمة مرتدة منظمة، نجح أويارزابال سريعًا في تسجيل الهدف الأول لإسبانيا، إذ تلقى كرة في العمق وتخطى أوباميكانو مدافع فرنسا، وسدد أسفل يسار هوجو لوريس حارس الديوك، في الدقيقة 64.

واقتنص كريم بنزيما هدف التعادل لفرنسا، في الدقيقة 66، بتسديدة رائعة أقصى يسار أوناي سيمون، الذي لمس الكرة بيده لكنه لم يستطع التصدي لها.

وسدد بول بوجبا كرة رأسية ضعيفة، في الدقيقة 69، بين يدي سيمون.

وأضاع مبابي فرصة تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 71، عندما صوب كرة أمسك بها حارس إسبانيا، قبل أن يحرز هدف البطولة في الدقيقة 80، إثر تلقيه تمريرة من ثيو هيرنانديز، ليسدد في شباك إسبانيا.

وضغط المنتخب الإسباني بقوة بعد الهدف الثاني لفرنسا، التي استمات دفاعها أمام هجوم المنافس، كما تصدى الحارس هوجو لوريس لتصويبتين خطيرتين، لتنتهي المباراة بفوز الديوك (2-1) وتتويجهم بلقب دوري الأمم الأوروبية.







