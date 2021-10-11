جامعة الكويت تتسلم مركز المعلومات ومحطة النقل بمدينة صباح السالم الجامعية

أعلنت جامعة الكويت أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي لمبنى مركز المعلومات ومحطة النقل ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مباني الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية في مدينة صباح السالم الجامعية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، في اجتماعها الذي عقدته 11 أكتوبر 2021 في مقر البرنامج الإنشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.

وقال رئيس اللجنة أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور مرضي العياش أن لجنة الاستلام صادقت على الاستلام الجزئي لكل من مبنى مركز المعلومات ومحطة النقل ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مباني الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية في مدينة صباح السالم الجامعية، بعد أن اطلعت اللجنة على التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة، مضيفاً أن اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع مشاريع الأعمال المذكورة.

الجدير بالذكر أن مبنى مركز المعلومات في مدينة صباح السالم الجامعية يضم مكتباً للإرشاد والمعلومات و يقوم بالرد على استفسارات زائري المدينة الجامعية ممن يرغب في الاستدلال على مواقع الكليات والإدارات والأجهزة الجامعية، وتبلغ مساحة المركز المبنية حوالي 125 متراً مربعاً، ويحتوي المبنى على استقبال وغرف للاتصالات والكهرباء والمضخات ومواقف للسيارات، بينما تغطي محطة النقل العام مساحة 1460 متراً مربعاً وتحتوي على 30 موقفاً مظللاً للباصات، إلى جانب استراحة للسائقين ومكاتب للإدارة ومخزن وغرف للاتصالات والمضخات ومصلى ومطبخ تحضيري ومواقف للسيارات.

وشارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من مساعد مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. أنوار الإبراهيم والأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق علي الأستاذ، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م. ياسين الياسين، ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. علي الصالح ، وممثل وزارة الأشغال العامة م. سبيكة الزمامي، وممثلين عن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالجامعة م. حميدة الخالدي.