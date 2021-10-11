مجلس الوزراء‬⁩ يسند مشروع شبكة سكك الحديد إلى ⁧‫”الطرق”‬⁩

قرر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الموافقة على إقامة المعارض والأنشطة ذات الطابع التجاري المرخصة في المناطق الخارجية المفتوحة وفق الاشتراطات الخاصة التي تحددها وزارة الصحة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/10/17.

السكة الحديد

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري في شأن خطة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع سكة الحديد في دولة الكويت والجدول الزمني المقترح بهذا الشأن، والمعوقات التي قد تواجه المشروع والتوصيات المتعلقة به.

وقرر المجلس إسناد مشروع شبكة سكك الحديد بجميع مكوناته ومراحله إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، كما قرر المجلس تكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة كافة المعوقات والتي تعترض الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد واتخاذ كل ما من شأنه ترتيب الأوضاع القائمة حالياً ومتابعة ما يتم في شأن اتفاقيات دولة الكويت بهذا الشأن بما يضمن التزامها بها مستقبلاً، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك الاعمال، وتحديد الجدول الزمني الخاص بالمشروع.

عودة آمنة

من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء تطورات الوضع الصحي في البلاد، واستمع إلى شرح قدمه وزير النفط ووزير التعليم العالي وزير الصحة بالإنابة حول آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة حتى تاريخه والتي مازالت تشهد انخفاضاً.

وأحيط المجلس علماً بإجراءات تدشين حملة تقديم الجرعة الثالثة المنشطة من اللقاح المضاد لكوفيد – 19 حسب الأولوية، وللفئة العمرية 18 سنة فما فوق ومضي ستة أشهر على الجرعة الثانية وذلك بهدف توفير أفضل سبل الحماية ضد مرض كوفيد – 19.

ودعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون في الالتزام بالإرشادات الصحية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وللمحافظة على المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية.

من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء تطورات الوضع الصحي في البلاد، واستمع إلى شرح قدمه وزير النفط ووزير التعليم العالي وزير الصحة بالإنابة حول آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة حتى تاريخه والتي مازالت تشهد انخفاضاً.

وأحيط المجلس علماً بإجراءات تدشين حملة تقديم الجرعة الثالثة المنشطة من اللقاح المضاد لكوفيد – 19 حسب الأولوية، وللفئة العمرية 18 سنة فما فوق ومضي ستة أشهر على الجرعة الثانية وذلك بهدف توفير أفضل سبل الحماية ضد مرض كوفيد – 19.

ودعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون في الالتزام بالإرشادات الصحية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وللمحافظة على المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية.

عودة آمنة

من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء تطورات الوضع الصحي في البلاد، واستمع إلى شرح قدمه وزير النفط ووزير التعليم العالي وزير الصحة بالإنابة حول آخر المستجدات والإحصاءات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة حتى تاريخه والتي مازالت تشهد انخفاضاً.

وأحيط المجلس علماً بإجراءات تدشين حملة تقديم الجرعة الثالثة المنشطة من اللقاح المضاد لكوفيد – 19 حسب الأولوية، وللفئة العمرية 18 سنة فما فوق ومضي ستة أشهر على الجرعة الثانية وذلك بهدف توفير أفضل سبل الحماية ضد مرض كوفيد – 19.

ودعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون في الالتزام بالإرشادات الصحية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وللمحافظة على المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية.

تأبين الحجي

وأبن مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء والمستشار الأسبق بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي بوخضور الذي انتقل إلى رحمة الله أخيراًً، مستذكراً بكل اعتزاز مناقبه ومآثره الطيبة وعطاءاته الوطنية في العديد من المواقع الرسمية التي تقلدها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

تفجير عدن

وفي الشأن الخارجي، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادث التفجير الاجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية والزراعية في الحكومة اليمنية يوم الأحد الماضي والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص، مؤكداً موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

ودعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وصولاً إلى الحل السياسي الذي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويحقق استقرار وطنه معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

الحياد المناخي

وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والذي يهدف إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف بأن هذا الإعلان سيعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات الشقيقة كمركز اقتصادي عالمي ويحقق التنمية المستدامة، والذي يأتي بالتزامن مع تقديم دولة الإمارات الشقيقة ملف استضافة الدورة الـ(28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-28 في أبو ظبي عام 2023، خاصة وأن انعقاده يأتي في هذه المرحلة الدقيقة التي يسعى فيها المجتمع الدولي لإحراز تقدم نحو تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس.