السعودية تكرم مارادونا بمباراة تاريخية بطلها برشلونة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إقامة مباراة تاريخية تكريما للأسطورة الأرجنيتني دييجو أرماندو ماردونا، خلال موسم الرياض الذي تبدأ فعالياته الشهر الجاري.

وأعلن آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الإثنين، تنظيم مباراة تاريخية بين برشلونة وبوكا جونيورز على "كأس مارادونا" في العاصمة السعودية.

وأرفق آل الشخ فيديو للنجم الأرجنينيي، وعلق عليه: "مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز".

وتابع: "موعدنا يوم 25 نوفمبر. الأساطير لا يموتون. تخيل أكثر".