بلدية حولي: ​​​​​تحصيل 81.8 ألف دينار رسوم إصدار تراخيص ومخالفات في سبتمبر

أفادت بلدية محافظة حولي بأنه تم تحصيل 81883 دينار رسوم إصدار تراخيص و مخالفات تم الصلح فيها وإفراج عن مركبات بموقع حجز البلدية خلال شهر سبتمبر الماضي الذي شهد جولات ميدانية لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق استهدفت جميع مناطق المحافظة، لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع فضلاً عن التأكد من التزام المحلات بالشروط والضوابط، ما أسفر عن تحرير 331 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق وباعة جائلين ورفع 211 سيارة مهملة وسكراب.

وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي، محمد الجبعه، أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد الجبعه على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية متواصلة بكافة مناطق المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، أسفرت عن وضع 1189 ملصقاً ورفع 206 سيارات مهملة و 4 سيارات سكراب وقارب مهمل، وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية، إلى جانب تحرير 331 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق اشتملت على تحرير 166 مخالفة إشغال طريق بالمخالفة لقانون رقم 30/2021 إشغال طريق، تحرير 151 نظافة مخالفه بالمخالفة لقانون رقم 190/2008 نظافة عامة و 12 مخالفه لقانون 9/87 ومخالفتين لباعه جائلين، توجيه 187 إنذارا وتحرير 171 تعهدا.

وأضاف أنه تم نقل 14516 درباً من النفايات تضمنت 4488 درب من النفايات المنزلية العضوية، و6944 درباً من النفايات المتنوعة إلى جانب 3088 درب من نفايات الكناسات.

ولفت إلى أنه تم تحصيل 5015 دينار كرسوم مخالفات تم الصلح فيها، و70560 دينار كرسوم إصدار وتجديد تراخيص لمطاعم وثلاجات وشوايات ومحلات بنشر ولعب أطفال وتراخيص مواد بناء، فضلا عن تحصيل 6270 دينار كرسوم أرضية وأجرة رقع وإصدار كتب تعرف على مركبة داخل الحجز إلى جانب تحصيل 38 دينار نظير إصدار 38 شهادة لمن يهمه الأمر.