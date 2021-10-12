“الجمارك” تضبط 5600 قلم و600 قطعة ملابس لماركات عالمية مقلّدة

تمكن عناصر الجمارك في مراقبة المستودعات الجمركية الجوية، التابعة لإدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة، من ضبط ملابس وأقلام عالمية مقلدة مخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت الادارة العامة للجمارك في بيان أنه العملية جاءت في إطار توجيهات مدير الادارة العامة المستشار جمال الجلاوي، بالتدقيق والتفتيش والمتابعة للإرساليات القادمة للبلاد، والتشديد على كافة المواد الممنوعة.

وأضافت أنه بعد «وصول شحنة إلى مراقبة المستودعات الجمركية الجوية قادمة من دولة خليجية عبارة عن كراتين تحتوي ظاهرياً على ملابس، وذلك للتمويه خلال التفتيش، إلا أن المفتش الجمركي شكَّ فيها، لأن وزن الكراتين لا يتناسب مع المكتوب عليها، وبتفتيشها بدقة عُثر على عدد مايقارب 5600 قلم، و600 قطعة ملابس جميعها مقلدة لماركات عالمية معروفة، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية المتبع.».

وحذّرت الإدارة العامة للجمارك «كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد»، مشددة على أنه «سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه». ‫