للمرة الأولى في الكويت… فريق طبي كويتي يقوم بفصل توأم سيامي خديج

أجرى قسم جراحة الأطفال في مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية عملية طارئة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت، تمثلت بفصل توأم سيامي خديج بالأسبوع السادس والعشرين من الحمل، يزن كل واحد منهما 800 غرام تقريباً، ويعاني كليهما من تشوهات خلقية شديدة، ويلتصق الاثنان في منطقه البطن ويشتركان في الأمعاء الدقيقة والمثانة البولية والحبل السري.

ويخضع الطفلان حاليا بعد فصلهما للرعاية والعلاج في العناية المركزة، علماً أن العملية كانت طارئة نتيجة التواء الأمعاء وعليه تم الاعداد للعملية بوقت قياسي، وتم عمل سونار للقلب بتعاون من قسم القلب بالمستشفى وتم اعطاء التوصيات المطلوبة من وجهة نظرهم الاكلينيكية كما قام طبيب الأشعة في مستشفى ابن سينا بعمل سونار للبطن للحصول على بعض المعلومات المطلوبه قبل العملية، حيث تعذر عمل المزيد من صور الاشعة التشخيصية بسبب الحالة الحرجة للتوأم قبل اجراء العملية.

وفي الوقت نفسه، تم انشاء فريق عمل متكامل ساهم فيه 18 طبيباً من تخصصات مختلفة، بالاضافه الى الهيئة التمريضية في مستشفى ابن سينا، واجريت العملية بالطاقم الجراحي والذي تكون من رئيس قسم جراحة الاطفال الدكتور اسماعيل تقي ورئيس الوحدة الدكتور علي اشكناني والجراح الاول المشرف على الحالة الدكتور عمار النقي، كما ضم الفريق استشاري المسالك البولية لـ الأطفال الدكتور عبدالناصر السعيد.

وكان لقسم التخدير المساهمة الفاعلة حيث تم تكوين فريقان للعمل جنباً الى جنب تحت اشراف الدكتور هشام الشيخ والدكتور هدال محسن، كما ساهم قسم التمريض في العناية المركزة للأطفال وتمريض العمليات بجهود جبارة خلال فترة الاعداد القصيرة، والذين اثبتوا خلالها كفاءتهم العالية و جهوزيتهم اثناء الحاجة.

ووجه قسم جراحة الاطفال الثناء والشكر الجزيل للاطباء، التالية أسماؤهم، الذين حضروا العملية و حرصوا على المساعدة والمساهمة والبقاء حتى ما بعد منتصف الليل وفي ذلك دليل على حبهم لعملهم و شغفهم بتقديم ما يستطيعون لاجل رعاية المرضى،:

قسم التخدير

الدكتور وائل الشبراوي

الدكتور احمد عبدالسميع

الدكتور احمد الفقي

وحدة جراحة الاطفال

الدكتور علي اسماعيل

الدكتور قاسم قاسم

الدكتور حسام رشاد

الدكتورة ابرار خان

وحدة المسالك البولية

الدكتور اسلام عامر

وحده العنايه المركزة

الدكتورة ابتسام خضير

الدكتور رمضان رمضان

قسم الاشعة

الدكتور هشام سعد