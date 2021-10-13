الفارس تحيل الشركة المكلّفة بصيانة الطرق الى النيابة.. وتوقف مدير عام “الهيئة” عن العمل

أصدرت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بياناً أعلنت فيه عن إصدار وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس قرارات عاجلة فجر اليوم، تمثلت بإحالة الشركة المكلفة بصيانة طريق الملك عبدالعزيز السريع إلى النيابة العامة.

كما أسفرت تلك القرارات عن إنهاء تكليف مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع إيقافها عن العمل، و كذلك بإيقاف مدير إدارة صيانة الطرق السريعة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك للمصلحة العامة وحتى صدور نتائج التحقيقات التي تُجريها إدارة التحقيقات العامة بوزارة الداخلية.

كما وجّهت الوزيرة الفارس الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة على ضوء الحادث المأساوي الذي راح ضحيته مواطن كويتي بسبب أحد أغطية المناهيل على حارة الأمان في طريق الملك عبدالعزيز السريع وفقاً لما أشارت إليه التحقيقات الأولية من قبل وزارة الداخلية.

كما اعربت الوزيرة الفارس عن تعازيها لأسرة الفقيد سائلة المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.