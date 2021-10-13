فتح باب التسجيل لـ “تطعيمات الشتاء” لمن هم فوق 50 سنة

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند بعض الإجراءات في ما يخص حملة تطعيم كوفيد -19 والتطعيم ضد أمراض الشتاء.

وأعلن السند عن فتح باب التسجيل لتلقي تطعيمات الشتاء (الإنفلونزا وبكتيريا الإلتهاب الرئوي «نيوموكوكال») وذلك للفئة العمرية 50 سنة فما فوق، على أن يتم فتح باب التسجيل لبقية الفئات العمرية تباعا.

ومن جهة أخرى،أفاد السند بفتح مركز جليب الشيوخ لتطعيم «كوفيد-19» لاستقبال الراغبين بتلقي اللقاح من دون مواعيد مسبقة لجميع الفئات المشمولة بالتطعيم، والتي تعذر حصولها على اللقاح خلال الفترة الماضية لأي سبب.

كما لفت السند إلى استمرار حملة التطعيم الميدانية الشاملة في تقديم الخدمة في عدد من مناطق البلاد، حيث شملت بالتغطية خلال اليومين الماضيين منطقتي بنيد القار وحولي، وتستمر اليوم في تقديم الخدمة في منطقة المهبولة.

يذكر أن وزارة الصحة دشنت منذ الإثنين الماضي في إطار منهجية عملية لتوسيع وتيرة التطعيم حملة تطعيم ميدانية شاملة لعدة مناطق في البلاد لتقديم خدمة تطعيم لقاح «كوفيد-19» لكل الفئات المشمولة في التطعيم، وذلك ممن تعذر حصولها في السابق على التطعيم.