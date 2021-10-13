إيران تختبر منظومتَي دفاع جوي في مناورات مشتركة بين الجيش والحرس الثوري

اختبرت إيران، اليوم الأربعاء، لأول مرة منظومتين للدفاع الجوي من طرازي «جوشن» و«خاتم» محلتي الصنع خلال مناورات جوية مشتركة بين قوات الجيش والحرس الثوري وسط البلاد.

وقال قائد مقر الدفاع الجوي في إيران العميد الركن قادر رحيم زادة للتلفزيون الحكومي الإيراني إن المنظومتين التابعتين للجيش «نجحتا في إصابة الأهداف المفترضة لها» خلال المناورات.

وأوضح أن منظومة «جوشن» نسخة متطورة من منظومة «15 خرداد» الدفاعية حيث تم اختبارها لأول مرة في هذه المناورة وتقييم عملها من خلال تدمير الأهداف المحددة لها بنجاح.

كما شهدت المناورات تشغيل رادار «قدس» الإيراني محلي الصنع الذي تقول طهران إنه قادر على مراقبة الأهداف ورصدها على مدى أكثر من 500 كيلو متر وعلى ارتفاع أكثر من 90 ألف قدم.

وكانت المناورات الجوية المشتركة بين الجيش والحرس الثوري انطلقت في الصحراء الوسطى لإيران، أمس الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية وتقييم عمل المضادات الجوية المحلية في الدفاع عن المراكز الحساسة والحيوية في البلاد.