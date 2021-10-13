المطير: استجواب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.. لمنع إقحام المرأة بالسلك العسكري

أعلن نائب مجلس الأمة محمد براك المطير، اليوم الأربعاء، رفضه إقحام المرأة الكويتية في السلك العسكري، ملوحًا باستجواب رئيس الوزراء ووزير الدفاع حال الإصرار على القرار.

وكتب المطير في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إن الإصرار على اقحام المرأة في السلك العسكري لا يمكن قبوله، ولن نكتفي بما كتبناه ناصحين ابتداء.

وأضاف في تغريدته «بل الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا تفعيل كل الأدوات الدستورية، بما فيها استجواب وزير الدفاع ورئيس الوزراء، لمنع مثل هذه القرارات التغريبية الغريبة على ديننا وقيمنا».