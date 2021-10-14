مجلس الوزراء يستعجل تطوير الواجهة البحرية لساحلي الصليبخات والجهراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، مساء اليوم الأربعاء، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

الواجهة البحرية

وقرر المجلس إحالة مشاريع تطوير الواجهة البحرية لساحلي الصليبخات والجهراء إلى لجنة الخدمات العامة مع اعطائهما صفة الاستعجال والمتابعة المباشرة لتذليل كافة المعوقات التي تعترضهما.

واستكمل المجلس خلال اجتماعه أمس متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والسبل الكفيلة لتذليل كافة المعوقات التي قد تعترضها حيث ناقش المجلس المشاريع المتعلقة بتطوير الواجهات البحرية التي تخضع تحت إشراف بلدية الكويت، وذلك في ضوء الرؤية السياحية والتنموية الواردة في خطة التنمية.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من مدير عام وقياديي بلدية الكويت بشأن تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات، وقد تضمن العرض شرحاً لمراحل ومكونات المشروع الذي يقع على طول 38 كليو متر ويضم منطقة الابتكار ومنطقة رياضية، كما تضمن الشرح آلية تنفيذ المشروع والخطوات القادمة

كما تضمن العرض شرحاً لمكونات المشروع الذي يحتوي على مراكز تسوق ومواقع ترفيهية وحوض الأحياء المائية بالإضافة إلى تجمعات رياضية تضم نادي كرة قدم وفندق وأنشطة مساندة، كما يضم المشروع قرية بيئية تشتمل على أنشطة خضراء مثل حديقة النباتات الصحراوية، وذلك على مساحة تقارب 7,3 كيلو متر مربع حيث تم تطوير المخطط الرئيسي لتحقيق التوازن بين رؤية التنمية المنشودة وجدوى المشروع، لتحسين الموقع والخصائص البيئية والسياق الاجتماعي، ليصبح المشروع وجهة سياحية وترفيهية رئيسية.

كما استمع مجلس الوزراء إلى العرض المرئي المقدم من مدير عام وقياديي بلدية الكويت بشأن مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء).

شاحنات

من ناحية أخرى، تدارس مجلس الوزراء المعوقات التي تواجه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن مشروع تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأحيط المجلس علماً بالعرض المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الإجراءات التي اتخذها الصندوق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بشأن المشروع، والجدول الزمني للخطة التنفيذية الخاصة به، والموعد المقرر للافتتاح الرسمي للمشروع بتاريخ 1/12/2021.