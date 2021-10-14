السجن والإبعاد لمهندسي مقاول مشروع المطلاع بعد ثبوت مسؤوليتهم عن حادث الانهيار الرملي

ذكرت صحيفة “الراي” نقلا عن مصادر في وزارة الأشغال أن «القضاء الكويتي أصدر حكما بالسجن ومن ثم بالإبعاد عن البلاد بحق مهندسي مقاول مشروع المطلاع الإسكاني الذين تسببوا بحادث الانهيار الرملي الذي وقع في أرض المشروع».

وقالت المصادر «إن الحكم جاء بعد أن قامت وزيرة الأشغال العامة و وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس بوصفها وزيرة الإسكان في ذلك الحين باتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق محايدة عاجلة والتي انتهت في تقريرها إلى مسؤولية المهندسين،ومن ثم تم إحالة الموضوع من قبل الوزيرة الفارس الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية».