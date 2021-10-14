البداح للموظفين المعتصمين أمام مكتب مدير “هيئة الإعاقة”: خاطبنا «ديوان الخدمة» لصرف بدل الخطر والعدوى

أكد مدير الشؤون القانونية قي الهيئة العامة لذوي الإعاقة مبارك البداح أن الهيئة طلبت مرات عدة إقرار مطالبات الموظفين في شأن البدلات والكوادر وخاطبت ديوان الخدمة المدنية بهذا الشان.

وأشار البداح خلال لقائه مجموعة من الموظفين العاملين في الهيئة والذين اعتصموا صباح اليوم الخميس أمام مكتب المدير العام مطالبين بصرف بدل الخطر والعدوى وتنفيذ الوعود التي وُعدوا بها عندما تم تحويلهم من وزارة الشؤون الى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، إلى أن الموافقة مرتبطة بديوان الخدمة المدنية، مع تأكيده على أن الهيئة مع مطالب الموظفين المستحقة ولكنها كجهة حكومية فهي مرتبطة بالديوان وضوابطه لصرف البدلات.

واعتصم عدد من العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمام أمام مبنى الهيئة احتجاحا على عدم منحهم بدلات العدوى والخطر في ظل تعرضهم لإصابة بفيروس كورونا، نتيجة الاحتكاك المباشر مع حالات لديها إصابات مرضية مختلفة من المراجعين للهيئة، قائلين إن ذلك «أصابنا بالخوف من انتقال العدوى الى أسرنا وأطفالنا»، كما أكدوا رفضهم العمل في ظل إجبارهم على الدوام يوم السبت، ودعوتهم للعمل يوم الجمعة دون وجود يوم بديل ودون صرف بدل نقدي لهم.

وطالب المعتصمون بإنصافهم بمنحهم الكادر الخاص بعملهم الذي سبق أن تم وعدهم بالحصول عليه عندما تم تحويلهم من وزارة الشؤون للعمل في الهيئة العامة لذوي الاعاقة.