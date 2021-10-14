سفارة الكويت في لبنان تدعو رعاياها لالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية

أهابت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع التجمعات والإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة. ودعت السفارة في بيان لها اليوم الخميس المواطنين المتواجدين حاليا في لبنان الى التواصل معها في حال الحاجة الى أي مساعدة أو الرغبة بالاستفسار على هواتف الطوارئ التالية: (0096171171441) – (009611792902).