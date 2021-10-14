وزير التجارة يوقف مدير “القوى العاملة” عن العمل بسبب “قرار الستين”

ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان أصدر قراراً بإيقاف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن العمل، بسبب «قرار الستين» وذلك بناء على طلب من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء.

وحسب صحيفة “الراي” فإن إيقاف الموسى سيكون وفقاً للقرار لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو إلى حين انتهاء التحقيق معه على خلفية قراره الخاص بحظر إصدار أذون العمل لمن بلغ من الوافدين سن الستين عاما ممن يحمل شهادة متوسطة وما دونها، بعدما «أفتت» إدارة الفتوى والتشريع بعدم صحة القرار كونه صدر من غير مختص.