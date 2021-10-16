عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 16 أكتوبر 2021

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روسيا 2018
مبابي ينقذ باريس من فخ آنجيه
منذ 43 ثانية
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رونالدو يشتري سيارة جديدة قيمتها 11.5 مليون دولار
منذ يوم واحد
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بقيادة عبدالله الشلاحي.. نيبال إلى نهائي كأس جنوب آسيا لأول مرة في تاريخها
منذ يومين
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أرقام تاريخية للأخضر في التصفيات الآسيوية
منذ 3 أيام
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اقتصاد
فوز ثلاثة خبراء مقيمين بالولايات المتحدة بجائزة نوبل للاقتصاد
منذ 4 أيام
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أداء سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وما المتوقع للأشهر القادمه؟
منذ أسبوع واحد
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ميزانية السعودية 2022.. إيرادات متوقعة 903 مليارات ريال وتحقيق فائض في 2023
منذ أسبوعين
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رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ 4 أسابيع
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روسيا 2018
مبابي ينقذ باريس من فخ آنجيه
منذ 43 ثانية
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رونالدو يشتري سيارة جديدة قيمتها 11.5 مليون دولار
منذ يوم واحد
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بقيادة عبدالله الشلاحي.. نيبال إلى نهائي كأس جنوب آسيا لأول مرة في تاريخها
منذ يومين
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أرقام تاريخية للأخضر في التصفيات الآسيوية
منذ 3 أيام
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اقتصاد
فوز ثلاثة خبراء مقيمين بالولايات المتحدة بجائزة نوبل للاقتصاد
منذ 4 أيام
أضف تعليق
أداء سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وما المتوقع للأشهر القادمه؟
منذ أسبوع واحد
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ميزانية السعودية 2022.. إيرادات متوقعة 903 مليارات ريال وتحقيق فائض في 2023
منذ أسبوعين
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رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ 4 أسابيع
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