“التربية” تسمح بـ”المقصف المتنقل⁩”.. وخروج الطلاب للفرصة

سمحت وزارة التربية للمدارس باعادة تشغيل المقاصف المدرسية وخروج الطلاب الى الساحات الداخلية وقت الفرصة.

وقال الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان في تعميم لجميع المدارس وحصلت الجريدة على نسخة منه، انه بناء على الاجتماع الاخير مع اللجنة المشتركة بين الصحة والتربية وحرصاً على توفير المناخ المناسب لابنائنا الطلبة تقرر السماح بخروج المتعلمين الى الساحات الداخلية للمدارس مع مراعاة عدم تجمعهم اضافة الى السماح باعادة تشغيل المقاصف وبيع الماكولات المسموح بتداولها على ان يكون توفير عدة نقاط بيع منعا للتجمعات ويفضل توفير المقصف المتنقل.