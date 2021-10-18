الغانم: نحن بحاجة لتحويل رؤى تطوير الرياضة إلى واقع ملموس

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الحاجة إلى تحويل النظريات والرؤى حول سبل تطوير الشأن الرياضي إلى واقع عملي ملموس يستفيد منه الرياضيون.

وقال الغانم في كلمة له في أثناء مؤتمر «سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف» الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الأمة تحت رعايته إن هذا المؤتمر وبوجود نخبة من الرياضيين يعد فرصة ذهبية لترجمة وجهات النظر.

وأضاف أن المشكلة ليست في الحديث عن ما هي الحلول بل المشكلة في تحويل هذه الحلول إلى واقع ملموس، معتبراً أن «هناك أغلبية كافية لتمرير أي تشريع تحتاجه الرياضة».

وذكر أن «المشكلة ليست بالتشريع فمن كان في فريق رفع الإيقاف الرياضي الجائر والظالم على الكويت والذي تسبب بتأخرنا في مراتب عديدة يتذكرون أننا عندما احتجنا لتشريع استطعنا بأقل من اسبوع إنجازه بالاتفاق مع «الفيفا» واللجنة الأولمبية الدولية».

وأوضح أنه في الدول المتقدمة رياضياً تكون هناك رؤية وجدول زمني وأهداف محددة معلن عنها من جميع الأطراف المعنية ليعمل الجميع كفريق واحد للوصول إلى هذه الأهداف فإن تحققت تتم مساندتهم وإن لم تتحق تتم معالجة الخلل سواء كان في العنصر البشري أو العناصر المادية الأخرى.

وذكر أن الأنشطة المتعلقة بمحاولة انقاذ الرياضة الكويتية يجب أن تركز على هذا الأمر وكيف تكون المنظومة الرياضية لها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لافتاً إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق الاحتراف.

وأشاد بقدرات وتجارب النخب الرياضية، مؤكداً أنها قادرة على أن تقدم للكويت والكويتيين تصورا بهذه المنظومة.

وتنظم الأمانة العامة لمجلس الأمة مؤتمر «سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف» والذي يعقد يومي 18 و19 من أكتوبر الجاري.