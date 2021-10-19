مجلس الوزراء‬⁩: انحسار غير مسبوق في الإصابات والوفيات بـ ⁧‫كورونا‬⁩ وبأجنحة ⁧‫كوفيد‬⁩ والعناية المركزة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

عودة الأمير

ورحب المجلس بعودة سمو الأمير إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد، داعياً المولى العلي القدير أن يديم على سموه حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية والعمر المديد.

من ناحية أخرى، تدارس مجلس الوزراء طلب قوة الإطفاء العام نقل الإشراف من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية، نظراً لاكتمال التنظيم العسكري كقوة نظامية وتوافقه مع الجهات العسكرية الأخرى.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم بنقل الإشراف على قوة الإطفاء العام إلى وزير الداخلية، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع مرسوم اللازم بهذا الشأن.

انحسار غير مسبوق

وأحاط وزير الصحة المجلس علماً باستقرار الوضع الصحي لجائحة كورونا في دولة الكويت والذي يشهد تحسناً مستمراً، جراء الانحسار غير المسبوق لأعداد الإصابات والوفيات وإشغال الأسرة في أجنحة كوفيد والعناية المركزة إلى أدنى مستوى ولله الحمد، وارتفاع نسبة التطعيم من جرعتين للمواطنين والمقيمين.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه لاستمرار المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها في دولة الكويت لمواجهة جائحة كورونا، ولنجاح حملة التطعيم الوطنية ضد كوفيد – 19 والتي ساهمت كثيراً في رفع المناعة المجتمعية المنشودة.

كما حث مجلس الوزراء مجدداً الشرائح والفئات المعتمدة من المواطنين والمقيمين إلى المسارعة في تلقي اللقاح حفاظاً على سلامة المجتمع، وبما يكفل السيطرة على هذا الوباء والانتصار عليه بإذن الله تعالى، سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع.

المولد النبوي

وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتقدم المجلس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي الكريم، مبتهلا للعلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات والأمة الإسلامية تنعم بأثواب العزة والازدهار.

جودة التعليم

وتدارس مجلس الوزراء تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام للارتقاء بمستوى التعليم، وقد أشاد المجلس بجهود اللجنة على عملها الدؤوب للإرتقاء بمحاور المنظومة التعليمية وعلى رأسها المعلم والمتعلم، وتعزيز بناء وغرس القيم، وخلق بيئة دراسية ذكية من خلال إدخال التقنيات التكنولوجية في مراحل التعليم.

وقرر المجلس تكليف وزارة التربية بالمضي قدماً واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل ما ورد بالتقرير وما هو محققاً للصالح العام، وذلك وفق الأطر القانونية والإجرائية والفنية المعمول بها في هذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل (ثلاثة) شهور يوضح مراحل تنفيذ الرؤية الواردة بالتقرير لتحقيق الأهداف الضامنة لجودة التعليم.

استجواب وزير الصحة

واستعرض مجلس الوزراء المحاور الثلاثة الواردة بصحيفة الاستجواب المقدم إلى وزير الصحة والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، وبهذا الصدد أكد مجلس الوزراء بأن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة.

كما أكد ثقته بوزير الصحة وحرص الحكومة على مؤازرته ودعمه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري، منوهاً بالدور الإيجابي الذي يقوم به على رأس وزارته بكل إخلاص في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة التي مازالت تعيشها البلاد والعالم أجمع جراء جائحة كورونا.

وأعرب عن اعتزازه بالإنجازات البارزة والواضحة التي تم تحقيقها لمواجهة هذا الوباء الخطير ولحماية سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتي ساهمت في تحقيق المناعة المجتمعية.