“السكنية”: بدء التخصيص على مشروع جنوب سعد العبدالله لطلبات 31/12/2000 وماقبل

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد عبر الموقع الإلكتروني www.pahw.gov.kw.

وتدعو المؤسسة المواطنين الراغبين بالتخصيص على مشروع جنوب سعد العبدالله والمقيدة طلباتهم حتى 31/12/2000 وماقبل، إمكانية التقديم للحصول على مواعيد مسبقة من خلال الموقع ابتداء من يوم الخميس الموافق21/10/2021.

وتلفت المؤسسة انتباه المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية إلى انها ستعلن استدعاء اسماء المستحقين للقسائم في الاول من ديسمبر القادم وذلك لاستلام بطاقة دخول القرعة والمقررة ان تكون في يوم الاحد الموافق 12/12/2021 بواقع 128 قسيمة .

وتنوه المؤسسة انها سترفع الاولوية التاريخية للراغبين في التخصيص للسنوات التالية وذلك بالتدرج واتباع جميع الخطوات السابقة مع ضرورة الالتزام بالنظم المعمول بها لاسيما الاشتراطات الصحية

والضوابط الاحترازية عند مراجعتها .

وتشير المؤسسة انها ستقوم بنشر المستجدات الخاصة بمشروع جنوب سعد الاسكاني والمشاريع الاسكانية الاخرى من خلال حساباتها الرسمية والمعتمدة على برامج التواصل الاجتماعي.