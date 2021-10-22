الكويت سلّمت السعودية رفات الشهيد القرني

قالت وزارة الداخلية،اليوم الجمعة، إن السلطات السعودية تسلمت رفات الشهيد نقيب عبد الله سالم سليم القرني (سعودي الجنسية) والذي تم أسره في الغزو العراقي للكويت سنة 1990 وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي ان السلطات السعودية تسلمت رفات الشهيد القرني الأربعاء الماضي عبر التنسيق مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي عقب عملية الاستعراف بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية الذي قامت به الادارة العامة للادلة الجنائية بعد استعادة رفات الشهيد من العراق عن طريق قواعد بيانات ذوي الأسرى والمفقودين المحفوظة ب(الجنائية).

وأضافت ان دولة الكويت تتقدم بأحر التعازي للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولأسرة الشهيد سائلة الله تعالى له الرحمة والمغفرة الواسعة وأن يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان مستذكرة تضحيات الاسرى والمفقودين من ابناء الخليج الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية وامتزجت دماؤهم الزكية بدماء اخوانهم الكويتيين في الدفاع عن ارض الكويت الغالية.