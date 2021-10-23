عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 23 أكتوبر 2021

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روسيا 2018
آرسنال يحطم أستون فيلا بثلاثية
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
ركلات الترجيح تهدي السد كأس أمير قطر
منذ 5 ساعات
أضف تعليق
بايرن ميونخ يهزم بنفيكا والفار برباعية مثيرة
منذ يومين
أضف تعليق
يونايتد يسقط أتالانتا بريمونتادا مثيرة بطلها رونالدو
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
فوز ثلاثة خبراء مقيمين بالولايات المتحدة بجائزة نوبل للاقتصاد
منذ أسبوعين
أضف تعليق
أداء سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وما المتوقع للأشهر القادمه؟
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ميزانية السعودية 2022.. إيرادات متوقعة 903 مليارات ريال وتحقيق فائض في 2023
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ شهر واحد
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شعراء سبر
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بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
آرسنال يحطم أستون فيلا بثلاثية
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
ركلات الترجيح تهدي السد كأس أمير قطر
منذ 5 ساعات
أضف تعليق
بايرن ميونخ يهزم بنفيكا والفار برباعية مثيرة
منذ يومين
أضف تعليق
يونايتد يسقط أتالانتا بريمونتادا مثيرة بطلها رونالدو
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
فوز ثلاثة خبراء مقيمين بالولايات المتحدة بجائزة نوبل للاقتصاد
منذ أسبوعين
أضف تعليق
أداء سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وما المتوقع للأشهر القادمه؟
منذ أسبوعين
أضف تعليق
ميزانية السعودية 2022.. إيرادات متوقعة 903 مليارات ريال وتحقيق فائض في 2023
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
رسمياً.. مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار جزر “جسر جابر”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
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