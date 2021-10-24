الغانم : اللجنة سترفع أول تقرير لها لسمو الأمير خلال أسبوعين من بدء دور الانعقاد

قال رئيس الأمة مرزوق الغانم «بمقتضى التكليف الأميري لرؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا عدة خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو، فقد باشرنا عملنا بعقد أول اجتماع صباح اليوم لبحث موضوع التكليف».

وقال الغانم: تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف السامي بأسرع وقت ممكن، وتسعى اللجنة إلى رفع أول تقرير لها لسمو الأمير خلال أسبوعين من تاريخ بدء دور الانعقاد القادم، وكلي أمل وتفاؤل بأنه لن يكون إلا الخير إن شاء الله