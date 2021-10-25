“البلدي” يوافق على تخصيص أرض العربات المتنقلة وسينما السيارات في الصبية بمساحة مليون متر مربع

قرر المجلس البلدي خلال جلسته العادية إحالة كتاب توسعة الأرض المخصصة في ميناء مبارك الكبير إلى اللجنة الفنية للمزيد من المناقشة، كما قرر في الوقت ذاته حفظ اقتراح تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات.

ووافق المجلس البلدي في أولى جلساته العادية بدور الانعقاد الرابع، اليوم الاثنين، على تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع في منطقة الصبية بصفة موقتة لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات من خلال اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 5 سنوات اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

وطالب المجلس بضرورة إيجاد تعديلات مشروطة من خلال اعتماد الانشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية من قبل الجهة المشرفة بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي والتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وبوبيان والجزر الخمس وتفويض الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعي تنظيمية أو فنية والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء باستغلال الموقع والرجوع للمجلس البلدي في حال طلب التعديل.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص مسار مياه معالجة مغذيا لمنطقة الدوحة وشاليهات الدوحة والمدينة الترفيهية ومرافق أخرى كما وافق على تخصيص موقع نقعة الشملان الكائن بالواجهة البحرية المرحلة الثالثة لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية.

وافق على استحداث مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية الكائنة في منطقة الدوحة.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان في شأن تعديل البند «رابعاً» من قرار اللجنة بخصوص لائحة المخيمات الربيعية وتخفيض قيمة تأمين المخيمات من 300 دينار الى 100 دينار فقط.

كما وافق المجلس على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية في شأن قرار المجلس البلدي حول تعديلات الاشتراطات والمواصفات الفنية في مواقف السيارات في منطقة الشويخ والري.

وأحاط المجلس علما بمشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021 – 2022 والحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020.