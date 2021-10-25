مجلس الوزراء: تحقيق الأمر السامي بأسرع وقت

عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

«الشرق الأوسط الأخضر»

وأحيط المجلس علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو الشيخ مشعل الأحمد لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ستقام في الرياض المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد أكد مجلس الوزراء على أن حرص دولة الكويت في هذه القمة قد جاء انطلاقاً من الأهمية القصوى التي توليها دولة الكويت لتعزيز أوجه التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة ما تعلق بالاستدامة البيئية واستخدام الطاقات المتجددة وكل ما من شأنه مواجهة مشاكل التصحر.

كما أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن تتوصل الدول المشاركة في هذا الملتقى الدولي إلى النتائج المرجوة التي من شأنها تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الشقيقة لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط، متمنياً لسمو ولي العهد والوفد المرافق لسموه السلامة في الحل والترحال.

العفو

تابع مجلس الوزراء مستجدات الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي دعا إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه الطاقات والإمكانات كافة لخدمة الوطن العزيز والشعب الوفي

واستمع المجلس بهذا الصدد خلال اجتماعه اليوم الاثنين، إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأحد بين رؤساء السلطات الثلاث بناء على تكليف حضرة صاحب السمو لاقتراح ضوابط وشروط العفو، والذي أكد خلاله على تعزيز التعاون المطلوب من جميع السلطات لتحقيق الأمر السامي بأسرع وقت ممكن.

الوضع الصحي

وأحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح مجلس الوزراء علماً بآخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في دولـة الكويـت والـذي يشـهد اسـتقراراً وتحسـناً مسـتمراً ولله الحمد.

وقد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين لمواصلة التقيد بالاشتراطات الصحية لضمان استمرار المؤشرات الإيجابية بما يكفل المحافظة على المنظومة الصحية.

مكافحة الفساد

وتدارس المجلس التقرير النصف السنوي الثاني للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2019، وقد أثنى المجلس على جهود الهيئة لكل ما من شأنه تعزيز النزاهة وتجفيف منابع الفساد والحد من آثاره التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأمور ذات الصلة، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وبما يساهم في تحقيق أغراض الرقابة المالية.

وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تكرار حالات الامتناع والملاحظات التي ترد في تقارير الجهاز الخاصة بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.

مشاريع الكهرباء

واستعرض مجلس الوزراء مشاريع وزارة الكهرباء والماء بشأن الطاقة المتجددة، وأحيط علماً بالعرض المرئي المقدم من وزارة الكهرباء والماء بشأن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها من قبل الوزارة حتى سبتمبر 2021، والموقف التنفيذي لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، والمرحلة الثالثة من مشروع الشقايا للطاقات المتجددة، وبالإجراءات والخطوات القادمة التي سوف تقوم بها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق والتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات الصلة.