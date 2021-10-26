أمير قطر: ماضون في جهود تحقيق رؤية «قطر 2030»

أكد أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم مجلس الشورى، «ماضون في جهود تحقيق رؤية قطر 2030».

وقال الشيخ تميم بن حمد خلال افتتاح مجلس الشورى اليوم، ندرك أهمية اللحظة التاريخية باكتمال المؤسسات التي نص عليها دستور البلاد، مشيرا إلى أن قطر نجحت في الفترة الأخيرة في مجالات عدة من بينها الأمن الغذائي، ولافتا إلى أن دولة قطر “تحتل مكانة مرموقة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية مثل نسبة البطالة المنخفضة”.

وبين أن هناك مواكبة كبيرة في مجال الطاقة النظيفة وتخفيض الانبعاثات، موضحا أننا الدولة مرت بمرحلة تحديث سريع وأنشأنا شبكة أمان واسعة تضاهي الدول الراقية، مضيفا: كأس العالم يقترب في بلادنا واستكملنا البنى التحتية لها أو نكاد.

وإذ لفت إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة يتطلب تقييم المرحلة الماضية، أكد سمو أمير قطر أن علينا كمجتمع ودولة إدارك التحديات مثل مخاطر هيمنة الحياة الاستهلاكية وعدم تقدير العمل المنتج، مشيرا إلى ان حافظت على تصنيفها الائتماني وعلى النظرة المستقبلية الإيجابية لاقتصادها.

وفي شأن آخر، قال الشيخ تميم إن المواطنة ليست مسألة قانونية وحسب بل مسألة واجبات وليست حقوقا فقط، وأن القبلية والعصبيات البغيضة على أنواعها يمكن أن يعبث بها وأن تستخدم للهدم ولن نسمح بذلك.

من جانب آخر، قال أمير قطر إن «علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافيا تجبرنا على الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي»، مضيفا: «حرصنا على تجاوز الخلاف في مجلس التعاون بالحوار ونسعى لترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا».

كما قال الشيخ تميم بن حمد إن قطر تذكر إيجابيا في سياق الأزمة الأفغانية لأننا اخترنا سياسة الوساطة بدل الحروب، مؤكدا “لدينا علاقات جيدة مع جميع دول العالم مع التركيز على حلفائنا الإقليميين والدوليين”، ومشددا على اننا ننطلق من مبادئنا الراسخة بالعدالة في العلاقات الدولية دون أن نتنكر لهويتنا العربية والإسلامية.