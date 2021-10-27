رايو فايكانو يُعيد عقارب برشلونة للوراء

خسر برشلونة بهدف دون رد، أمام نظيره رايو فايكانو، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 11 من عمر الليجا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة فشل في تحقيق أي انتصار في آخر 4 مباريات خارج أرضه في الليجا (تعادل في مباراتين وخسر مباراتين)، وفشل في التسجيل في آخر 3 مباريات منهم.

وأضافت الشبكة "برشلونة فشل في التسجيل خلال 3 مباريات خارج أرضه في الليجا لأول مرة منذ فبراير/شباط عام 2003".

هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع الكولومبي رادميل فالكاو في الدقيقة 30.

وبهذا الانتصار، رفع رايو فايكانو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع.