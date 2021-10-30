الحريري يهاجم “حزب الله”: ارفعوا يد إيران عن ⁧‫لبنان

شنّ رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري هجوماً على «حزب الله»، محملاً إياه مسؤولية الأزمة مع دول الخليج، مشدداً على أن «السعودية‬ وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الايرانية في المنطقة».

وقال الحريري: «لقد طفح الكيل فعلاً، وعلى القاصي والداني ان يعلم ان عروبة ⁧‫لبنان‬⁩ بوابة الامان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة الى جهنم».

وجاء في بيان أصدره الحريري: «أن تصل العلاقات بين ‫لبنان‬ وبين المملكة العربية السعودية‬ وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالافكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد اننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم».

وقال: «سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت أن تقود لبنان‬ الى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه. ثمن العزلة سيتم دفعه من رصيد الشعب اللبناني المنكوب أساساً باقتصاده ومعيشته ويتعرض يومياً لأبشع الاهانات دون أن ترف لأهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني».

وأضاف: «والمسؤولية أولاً وأخيراً تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الامور لاقزام السياسة والاعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية».

وأكد أن «السعودية‬ وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الايرانية في المنطقة، وسيادة ⁧‫لبنان‬⁩ لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وامنها للمخاطر المستوردة من إيران».

وتابع: «تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد ايران عن ‫لبنان‬، واوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الاصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعدداً جيش الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية».