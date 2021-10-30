مركزا الوفرة والعبدلي لتطعيم “كوفيد” يستقبلان المراجعين دون موعد مسبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، استقبال مركز الوفرة ومركز العبدلي لتطعيم (كوفيد19) والواقعين في مقري الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في منطقة الوفرة ومنطقة العبدلي المواطنين والمقيمين لمدة يومين فقط (غدا الاحد وبعد غد الاثنين).

وقالت مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية ورئيسة الحملة الميدانية المتنقلة وحملة طريحي الفراش ب(الصحة) الدكتورة دينا الضبيب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المركزين سيقومان باستقبال ‏المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على الجرعة الأولى أو استكمال الجرعة الثانية من 9 صباحا الى 7 مساء ومن دون مواعيد مسبقة.

يذكر أن تدشين العمل بالمركزين والذي جاء بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يأتي ضمن تعاون الوزارة مع وزارات الدولة والهيئات والجهات الرسمية والجهود التطوعية لتحقيق الهدف المنشود من الحملة والعودة لمسار الحياة الطبيعية.