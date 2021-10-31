برلمان

بناء على تكليف سمو الأمير.. رؤساء السلطات الثلاث يعقدون اجتماعا في قصر بيان

31 أكتوبر، 2021
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بناء على تكليف سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عقد في قصر بيان صباح اليوم اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل.

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