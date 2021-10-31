محليات

“السكنية”: توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب صباح الأحمد غداً

31 أكتوبر، 2021
أضف تعليق
1 دقائق

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها سوف تقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد وذلك غداً الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 إبتداءً من الساعة 9 صباحاً بمسرح المؤسسة وحتى نفاد بطاقات الاحتياط، وفي ضوء الاجراءات الوقائية والإحترازية ستكون الأولوية للمخصص لهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 وما قبل.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap