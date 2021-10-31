“السكنية”: توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب صباح الأحمد غداً

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها سوف تقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد وذلك غداً الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 إبتداءً من الساعة 9 صباحاً بمسرح المؤسسة وحتى نفاد بطاقات الاحتياط، وفي ضوء الاجراءات الوقائية والإحترازية ستكون الأولوية للمخصص لهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 وما قبل.
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