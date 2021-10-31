انتخابات رابطة “العلوم الإدارية” 9 نوفمبر

أعلنت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت عن عقد انتخابات رابطة العلوم الإدارية للعام النقابي 2021-2022 يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى فتح باب التقديم يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر المقبل.

واشارت العمادة في تصريح صحافي إلى أن عقد الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر، وان اخر موعد للانسحاب من الترشيح يوم الاحد الموافق 7 نوفمبر المقبل.

وأضاف العمادة أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات على اتم الاستعداد لعقد الانتخاات من خلال فريق العمل في اللجنة العليا للانتخابات.