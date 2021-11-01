القائم بالأعمال اللبناني: شكراً كويت العز وعلى أمل اللقاء القريب

في رسالة شكر قبل مغادرته البلاد إثر إعلان موقف الكويت من الأزمة اللبنانية الخليجية، بطلب المغادرة خلال 48 ساعة واستدعاء السفير الكويتي من بيروت، شكر القائم بأعمال السفارة اللبنانية هادي هاشم، على صفحته في موقع (فيسبوك)، فريق عمل السفارة في الكويت من ديبلوماسيين وإداريين والفعاليات اللبنانية من مجالس ولجان، معتبراً أن هذه أزمة عابرة بين لبنان ودول الخليج.

وقال نص الرسالة كالآتي:

“قبل ساعات قليلة على مغادرتي دولة الكويت الشقيقة، لا بد لي أن أشكر كل من سهل مهمتي وساعدني على تحقيق ما استطعت إنجازه خلال سنة من الزمن، وأنوه بفريق عمل السفارة من ديبلوماسيين وإداريين، ومجلس العمل اللبناني في الكويت، ولجنة الصداقة اللبنانية الكويتية، وكل الأصدقاء من كويتيين ولبنانيين.

كما أخص بالشكر معالي وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، على كل ما قام ويقوم به من أجل لبنان، ونحن نعول عليه وعلى حكمته وبعد نظره وديبلوماسيته لإيجاد المخارج المناسبة لهذه الأزمة العابرة بين لبنان وإخوته في دول الخليج العربي.

الكويت ساحرة، تعشق عمق ثقافة أبنائها وسعة معرفتهم، كما تنحني إجلالا لفسحة الحرية والديموقراطية الكبيرة التي أرساها حكم آل صباح لها، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومن سبقه من أمراء هذه العائلة الكريمة، المحبة للبنان واللبنانيين.

شکرا کويت العز، وعلى أمل اللقاء القريب”.