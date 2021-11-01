حمدان العازمي يتقدم باستجوابين لوزيري الدفاع والتجارة

تقدم النائب حمدان العازمي اليوم باستجوابين موجهين إلى وزيزي الدفاع والتجارة.

وقال: تقدمت قبل قليل باستجوابين الى كل من وزير الدفاع ووزير التجارة مطالبا الوزيرين بصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجوابين.

ويتألف الاستجواب الموجه لوزير التجارة من محور واحد هو «ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة».

أما الاستجواب الموجه لوزير الدفاع فيتضمن 3 محاور:

– إقحام المرأة في السلك العسكري

– انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط

– تجاوزات مالية وإدارية

استجواب وزير التجارة

استجواب وزير الدفاع