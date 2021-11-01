الغانم يعلن تسلمه استجوابي وزيري الدفاع والتجارة: سيدرجان في أول جلسة عادية مقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم تسلمه استجوابين من النائب حمدان العازمي موجهين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ولوزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان.

وقال الغانم: إنه وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وسيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة.