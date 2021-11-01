مجلس الوزراء: أقبلوا على الجرعة الثالثة

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر العلي.

النطق السامي

وأشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالنطق السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.

استئصال الفساد

واستعرض المجلس الخطاب الأميري الذي ألقاه نيابة عن سمو أمير البلاد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والذي أكد سموه فيه أن حوار ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية أثمر عن التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العامة والاستقرار السياسي الدائم.

كما أكد سموه على اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد واستئصاله وتأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وتركيبة القوى العاملة وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وإعداد برامج التدريب المناسبة للمستويات الوظيفية المختلفة بما يكفل رفع الكفاءة والقدرة لجميع العاملين بالدولة، مع التأكيد أن من أولويات الحكومة قضايا الصحة والتعليم والإسكان وقضايا المرأة والشباب والاستثمار في تنمية عقولهم وطاقاتهم وتحقيق رخاء مجتمعي والتطوير المؤسسي وفق أطر القوانين المنظمة.

مبادرة الشرق الأوسط

وأحيط مجلس الوزراء علماً بالكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، خلال افتتاح مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الذي عقد أخيراًً بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أكد سموه حفظه الله فيها بأن هذه القمة تأتي في ظروف استثنائية.

حيث تبرز حاجة العالم أجمع إلى خطط الاستدامة والاهتمام بالمناخ والبيئة والاقتصاد، كما عبر سموه عن الدعم الكامل لمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والعمل معهم جنباً إلى جنب لتنفيذ أهداف ومقاصد هذه القمة.

حيث تبرز حاجة العالم أجمع إلى خطط الاستدامة والاهتمام بالمناخ والبيئة والاقتصاد، كما عبر سموه حفظه الله عن الدعم الكامل لمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والعمل معهم جنباً إلى جنب لتنفيذ أهداف ومقاصد هذه القمة.

الجرعة الثالثة

وأحاط وزير الصحة مجلس الوزراء علماً باستقرار الوضع الصحي لجائحة كورونا في دولة الكويت والذي يشهد تحسناً مستمراً، جراء الإنحسار غير المسبوق لأعداد الإصابات والوفيات وبنسبة إشغال الأسرة في أجنحة كوفيد والعناية المركزة إلى أدنى مستوى ولله الحمد.

وأفاد الوزير أنه في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أفضل سبل الحماية والوقاية تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لتطعيم (كوفيد – 19) للشريحة العمرية من (5 ـ 11) سـنة، وأشـاد المجلـس بجهـود وزارة الصحة والقائمين عليها والطاقم الطبي

ودعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان استقرار الوضع الصحي في البلاد، كما دعا كل من لم يتلق اللقاح بالإقبال على تلقيه، وكذلك دعوة المحصنين إلى الإقبال على أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية لتحقيق المناعة المجتمعية المنشودة.

وأحاط ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المجلس علماً بنتائج مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في المملكة العربية السعودية – الرياض.

وأشاد من خلال الكلمة التي ألقاها بما حققته المملكة الشقيقة من خطوات رائدة وقفزات كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود

وفق رؤية المملكة (2030) وبرنامجها الوطني الذي يستهدف إلى استثمار العنصر البشري لتحقيق النجاحات ومواجهة التحديات

كورنيش الجهراء

وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع من تراه من الجهات للمضي قدماً بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء) وفقاً للنظم والنصوص المعمول بها في هذا الشأن

وذلك في ضوء الرؤية المناسبة التي تمكنها من تغطية الاحتياجات المالية المطلوبة لإنـجـاز المشروعين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومشاركة القطاع الخاص في هذا الشأن تعزيزاً لمساهمته في الدور التنموي بدولة الكويت

وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر يتضمن على وجه الخصوص الموقف التنفيذي لمراحل الخطة التنفيذية للمشروعين ونسب الإنـجـاز الخاصة بهم، والمعوقات التي قد تواجههم والسبل الكفيلة بتذليل كل منها.