“شؤون الإقامة” تبدأ مجدداً إصدار تأشيرات الدخول للبلاد

بدأت الإدارة العامة لشؤون الإقامة، إصدار سمات الدخول إلى الكويت وفقا لعدد من الاشتراطات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأصدر المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد حمد الطوالة تعميما إداريا إلى مديري إدارات الإقامة في المحافظات الـ6 بالبدء في إصدار سمات الدخول اعتبارا من أمس، للأشخاص المحصنين متلقي أحد اللقاحات المعتمدة لدى الكويت، وهي: فايزر – بايونتيك (جرعتين)، وإسترازينيكا – أكسفورد (جرعتين)، وموديرنا (جرعتين)، وجونسون & جونسون (جرعة واحدة).

ونص التعميم على أنه يتعين تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاحات المعتمدة، وأن تحتوي الشهادة على “QR-Code”، حيث تتم قراءة هذا الكود من قبل موظف الاستقبال في الإدارات المختلفة قبل إصدار سمة الدخول.

الفئات المسموحة

وتضمن التعميم الفئات التي يشملها قرار منح سمات الدخول “فيزا” وهي:

أولا: الالتحاق بعائل، حيث يسمح بإصدار سمة دخول للزوجة لالتحاق بعائل فقط، أما الأبناء تحت 16 سنة فيمكن منحهم سمات دخول التحاق بعائل أو سمة دخول للسياحة، وفقا للإجراءات والشروط المعمول بها، وأهمها توافر شرط الراتب، كما يسمح بإصدار سمة دخول التحاق بعائل أو سياحة لدولة الكويت لأبناء الكويتية.

ثانيا: الزيارات التجارية، حيث يسمح بإصدار سمات دخول الزيارات التجارية لكل الأنشطة التجارية، وفقا لتقدير مدير الإدارة.

ثالثا: الزيارات الحكومية، ويسمح بإصدار سمات دخول للزيارات الحكومية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية.

رابعا: التأشيرات الإلكترونية: يسمح بإصدار التأشيرات الإلكترونية على أن تشمل الحالات التالية: السفارات الكويتية في الخارج، رعايا 53 دولة وفق الكشف المعتمد، المقيمون في دول مجلس التعاون ممن يحملون إحدى المهن المنصوص عليها في القرار الوزاري 2030/2002، الشركات والفنادق المسجلة في نظام الربط الآلي، وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في إدارة الخدمات الخاصة.

ونص التعميم أيضا على أنه يتم العمل بالتوصيات الخاصة بسمات الدخول الواردة في الجدول السابق فيما يخص القطاع الحكومي الطبي والقطاع الأهلي الطبي والقطاع الأهلي التعليمي، مع الالتزام بطلب شهادة التحصين المنوه عنها أعلاه.