النائب العام يحيل 5 شكاوى إهدار مال عام ضد وزير الصحة إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء

أحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي 5 شكاوى إهدار مال عام ضد وزير الصحة الشيخ باسل الصباح الى لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء والمرفوعة من أحد المواطنين على خلفية «أطقم جراحة القلب المفتوح للأطفال المغشوشة»، و«دفع قيمة عقد كامل وهو غير مكتمل»، و«عقد أجهزة مطبخ مستشفى السرطان والمطبخ مغلق»، و«لقاح موديرنا»، و«عقد توفير عمالة لوزارة الصحة وعدم نفاذه بالكامل».
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