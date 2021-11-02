الصين تدعو مواطنيها لتخزين مواد غذائية بسبب حالة طوارئ

نقلت شبكة رويترز عن بيان السلطات الصينية أنها وجهت دعوة رسمية لمواطنيها للبدء في تخزين مواد غذائية بكميات كافية وذلك استعدادا لحالة طوارئ لم تحدد ماهيتها.

تأتي تلك الدعوة من السلطات الصينية في ظل حالة من الغموض حيث أن الصين لم تعلن بشكل واضح عما إن كانت البلاد مهددة بنقص في الغذاء وتعطل سلاسل التوريد أو أن الأمر متعلق بحجر صحي جديد قد يتم فرضه بسبب تفشي كورونا الأخير الذي ضرب عدد كبير من المدن الصينية.

وذكرت الصحف الصينية الإثنين أن أسعار 28 سلعة غذائية ارتفعت في الشهر الماضي 16% عن الشهر السابق، بالاعتماد على بيانات رسمية.

ودعا الرئيس شي جين بينغ مواطنيه في العام الماضي إلى التوفير مندداً بهدر الطعام.