إحالة 9 آلاف موظف في نيويورك إلى إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب رفضهم تلقي لقاح كورونا

أمر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، بإحالة حوالي 9000 من عمال البلدية إلى “إجازة غير مدفوعة الأجر” لرفضهم الامتثال لتفويض لقاح كوفيد-19 الذي بدأ سريانه أمس الاثنين.

وأكّد بلاسيو في مؤتمر صحافي أنّ 9 من بين كل 10 عمال في المدينة حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أنه لم تحدث اضطرابات في خدمات المدينة نتيجة لنقص الموظفين، فنيويورك لديها أكثر من 300 ألف موظف في المدينة.

وكان دي بلاسيو وقع قبل أسبوعين أمرا تنفيذيا يطالب جميع موظفي البلدية بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول 29 أكتوبر الحالي، وفي حالة رفضهم، سيحالون لإجازة غير مدفوعة الأجر، وقد يواجهون إمكانية الفصل من العمل.