فاتي يقود برشلونة لإسقاط دينامو كييف ووصافة المجموعة

حقق برشلونة انتصارًا هاما وثمينًا بهدف دون رد، خلال مواجهة دينامو كييف الأوكراني، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أنسو فاتي هدف برشلونة في المباراة في الدقيقة 70.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث انطلق ممفيس ديباي وسدد كرة اصطدمت بدفاع دينامو كييف في الدقيقة 4.

وأرسل أنسو فاتي مهاجم برشلونة تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بأقدام مدافعي دينامو كييف، في الدقيقة 10.

ووصلت كرة لبوسكيتس على حدود منطقة الجزاء من أنسو فاتي، لكنه سددها بقوة زائدة أعلى مرمى دينامو كييف في الدقيقة 20.

وكاد كارلوس دي بينا لاعب دينامو كييف، أن يُسجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 24، بتسديدة من خارج المنطقة، تألق تير شتيجن حارس برشلونة في التصدي لها بقدمه اليسرى.

وأضاع شابارينكو لاعب دينامو كييف فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 27، حيث تلقى تمريرة في عمق منطقة جزاء برشلونة، لكنه سدد بجانب القائم الأيمن للحارس تير شتيجن.

واستقبل نيكو جونزاليس كرة عرضية من الطرف الأيمن في الدقيقة 42، اصطدمت بزميله ممفيس ديباي ليحرم برشلونة تسجيل هدف التقدم.

ومن هجوم سريع لبرشلونة، وصلت الكرة إلى جوردي ألبا، الذي مرر كرة عرضية داخل المنطقة لفرينكي دي يونج، لكن دفاع دينامو كييف نجح في تشتيت الكرة في الدقيقة 45.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد كليمونت لينجليت مدافع برشلونة كرة، لكن اصطدمت بدفاع دينامو كييف في الدقيقة 52.

وأهدر كارافايف لاعب دينامو كييف فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 58، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى تير شتيجن.

وسقط أنسو فاتي لاعب برشلونة، في منطقة جزاء دينامو كييف في الدقيقة 63، وطالب بالحصول على ركلة جزاء، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ونجح أنسو فاتي في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 70، حيث أرسل مينجويزا كرة عرضية من الطرف الأيمن، أبعدها المدافع لتصل أمام فاتي الذي أسكن الكرة في الشباك.

وكاد فيرفيتش لاعب دينامو كييف أن يُسجل هدف التعادل لدينامو كييف في الدقيقة 81، بتسديدة قوية من داخل المنطقة، لولا تألق الحارس تير شتيجن الذي تصدى لها ببراعة.

وصمد لاعبو برشلونة، أمام محاولات لاعبي دينامو كييف في الدقائق الأخيرة، ليحصدوا 3 نقاط ثمينة، تزيد من حظوظهم في التأهل للدور التالي.





